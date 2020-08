Zu Beginn des Jahres lag dem Verein eine lange Liste mit Förderantragen vor. Dann schrumpfte sie plötzlich: Einige Anträge mussten zurückgezogen werden, weil wegen der coronabedingten Einschränkungen einige geplanten Projekte nicht durchgeführt werden können. In der Mitgliederversammlung wurde schließlich entschieden, weitere Tablets anzuschaffen und auf ein neues Klavier zu sparen. Weitere Beträge gingen unter anderem an das Projekt „Schule als Lebensraum“, die Schülerbücherei, an die Schülerband für zwei neue Lautsprecher und an den Sport zur Ergänzung der Geräte für den Pausensport.

„Eine besondere Rolle in den jährlichen Anträgen nimmt der Hausaufgabenplaner für die Schüler ein“, so die Pressemitteilung. Der Förderverein finanziert den Druck der Hausaufgabenplaner vor, damit zu Beginn des neuen Schuljahres diese zum Verkauf bereit liegen können.

Eine wichtige Entscheidung der Mitgliederversammlung fiel bereits zu Beginn. Bernhard Franzkowiak kandidierte nicht mehr für den Vorsitz. Die Schulleiterin Edith Verweyen-Hackmann bedankte sich mit einem Präsent für die langjährige Mitarbeit im Vorstand. Zu seinem Nachfolger wurde Matthias Deppenkemper gewählt. Seine Stellvertreterin ist Thérèse Hasenclever, Beisitzer sind Julia Aldehoff als Vertreterin des Kollegiums sowie Martina Pahl als Vertreterin der Elternschaft. Franzkowiak bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten.