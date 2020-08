Die Gestaltung des Kreisverkehrs am Wolbecker Marktplatz rückt in greifbare Nähe: Wie die Bezirksverwaltung Südost mitteilt, haben sich mittlerweile zwei Paten für die Gestaltung gefunden. Sie hätten dem Amt für Grünflächen und Naturschutz einen gemeinsamen Entwurf zur Prüfung vorgelegt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Wie berichtet, war zunächst geplant, das Ziegenbocksdenkmal vom Marktplatz auf den neuen Kreisverkehr umzusetzen. Dies entsprach auch dem Willen einer politischen Mehrheit, wurde aber letztlich aus mehreren Gründen in Frage gestellt. Auch ein weiterer Vorschlag wurde früh verworfen: Ein Springbrunnen wurde vorgeschlagen – das scheitert jedoch „an den technischen Voraussetzungen und dem hohen Wartungsaufwand“, erläuterte Bezirksbürgermeister Rolf Schönlau. Derzeit wachsen auf dem Kreisverkehr vornehmlich einjährige Pflanzen, wie beispielsweise Ringelblumen und Phacelia.