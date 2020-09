Sitzbänke am Angelseitenweg zerstört und beschmiert

Münster-Wolbeck -

Die Sitzbänke auf halben Weg vom Achatius-Haus zum Trafoturm am Angelseitenweg wurden von Unbekannten zerstört. Passanten entdeckten die Überreste der Bänke am Sonntagmorgen. Eine Bank ist verschwunden, die andere liegt völlig zerstört auf der Wiese und in den Büschen.