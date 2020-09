Es geht um den Pfad an der Eschstraße von der Einmündung zum Recyclinghof bis zur Fußgängerbrücke am Berler Kamp. „Gerade im Winter ist es hier am frühen Morgen und dann wieder ab dem späten Nachmittag stockdunkel“, betonen die beiden CDU-Politiker. Sie plädieren für die Installation einer adaptiven Beleuchtung, wie man sie vom Kanal kennt. Diese spendet nur dann Licht, wenn eine Person die Stelle passiert.

Der Weg stellt eine beliebte Verbindung zwischen den Wohngebieten rund um den Gold- und Silberbrink bis hin zum Schulzentrum oder auch zum Sportzenzentrum des TV und des VFL Wolbeck am Brandhoveweg dar. Somit sind gerade Schulkinder und viele weitere Kinder und Jugendliche betroffen.

Aber auch Erwachsene nutzen eifrig die Strecke. So etwa Elisabeth Lappe-Köhler und Heinrich Kösters, die zufällig beim Ortstermin vorbei radeln. Beide würden den Vorstoß sofort unterstützen: „Beleuchtung des Weges wäre eine gute Sache.“

Die Anregung soll bei der nächsten Sitzung der BV Südost als Antrag eingebracht werden.