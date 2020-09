„Weihnachten kommt sowieso“

Der Nikolausmarkt hatte 2019 zum zweiten Mal im Ortskern stattgefunden, nachdem der vorher jahrelang vom Gewerbeverein organisierte Weihnachtsmarkt wegen mangelnder Umsätze ausgelaufen war. „Klein, aber fein“ lautet das Motto des Nikolausmarkts, der ausdrücklich als „Fest von Wolbeckern für Wolbecker“ gilt. Die stimmungsvolle Veranstaltung wird auf rein ehrenamtlicher Basis von örtlichen Vereinen und Institutionen veranstaltet.

Ziel sei vor allem, dass die Besucher ins Gespräch miteinander kommen, so Deipenbrock . Und dieses Ziel gelte auch und gerade zu Zeiten der Pandemie. „ Weihnachten und der Nikolaus kommen sowieso, mit oder ohne Corona“, so der Mit-Organisator der Veranstaltung. „Es gilt, mit der Pandemie zu leben und das zu tun, was aktuell möglich ist.“

Natürlich dürften die Menschen an den Angebotsständen nicht zu eng beieinander stehen, es dürfe kein Gedrängel geben. Daher müsse man für das Projekt ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickeln, ergänzt Deipenbrock. Grundlage sei natürlich die jeweils aktuelle Corona-Situation, man müsse in der Lage sein, flexibel zu reagieren.

Der Nikolausmarkt erfordert, auch wenn er nur an einem Tag stattfindet, eine Menge an Vorbereitungen. Diese sind hinter den Kulissen bereits angelaufen. „Natürlich können die Stände nicht, wie in den Vorjahren, wieder im und am Alten- und Pflegeheim der Alexianer, dem Achatius-Haus aufgebaut werden“, so Deipenbrock. Dies sei zu Corona-Zeiten nicht möglich, da die Bewohner und Bewohnerinnen zu einem großen Teil zu den so genannten Risikogruppen zählen. Daher müsse ein neuer Standort gefunden werden. Entsprechende Überlegungen liefen bereits. Auch kulinarische Angebote sind ein Thema.

„Außerdem werden wir zeitnah wegen der verschiedenen Genehmigungen auf die Bezirksverwaltung zugehen und Gespräche führen“, so Deipenbrock. Dass sich Lösungen erarbeiten lassen, hat man in der Innenstadt gesehen. Wie berichtet, soll es in Münsters Zentrum im Advent wieder Weihnachtsmärkte geben. Der Start an sechs Standorten ist für den 25. November geplant. Das Angebot wird räumlich entzerrt, ein Konzept erarbeitet. Außerdem soll Maskenpflicht herrschen.

Ähnlich kann sich Deipenbrock auch für Wolbeck vorstellen. Dabei kann er auf eigene weitgehende Erfahrungen zurückgreifen. Gehört er doch dem Veranstaltungs-Team an, das kürzlich vier Wochen lang die „Kulturwiesen“ vor den Toren Wolbecks auf die Beine gestellt hat – ein großes Open-Air-Festival mit insgesamt über 3000 Gästen. „Ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept liegt also schon in der Schublade“, so Deipenbrock. Das könne quasi als Blaupause für den Nikolausmarkt dienen.