Gewerbeverein stellt sich neu auf

Das Feld beim Gewerbeverein ist gut bestellt. Zahlreiche Veranstaltungen erwiesen sich in der Vergangenheit immer wieder als Publikumsmagnete. Ob Asphaltfrühstück, „Banküber(f)all“ oder Lichternacht – der Verein und sein tatkräftiger Vorstand bewiesen immer wieder außergewöhnliche Kreativität.

Warum also aufhören? Sicher, die Arbeit habe ihm viel Freude gemacht, räumt Koschek ein. „Wir waren wirklich ein tolles Team“. Aber vieles habe sich auch eingeschliffen, fügt er hinzu. Nach so langer Zeit müsse es frischen Wind und damit Veränderungen im Verein geben. Nur so könne sich dieser erfolgreich und zeitgemäß weiter entwickeln.

Auch persönliche Gründe führt der langjährige Vorsitzende an. Seit über drei Jahren lebt und arbeitet er nicht mehr in Wolbeck. „Da fehlt auf die Dauer die Nähe zum Ortsgeschehen.“ Außerdem verlange ihm die Arbeit in seiner eigenen Werbeagentur zunehmend Zeit und Kraft ab. Was dazu geführt habe, dass er „tagsüber für den Gewerbeverein tätig war und die berufliche Arbeit zum Teil nachts erledigte“.

Die zweite Vorsitzende, Heike Schapmann , hatte sich eigentlich ebenfalls entschlossen, nach zehn Jahren nicht wieder zu kandidieren. Mehrfach wurden daher in der Vergangenheit Versuche unternommen, andere Vereinsmitglieder für Vorstandsaufgaben zu interessieren. Ohne Erfolg. Schließlich berief der Vorstand einen Stammtisch ein, um die Situation zu klären.

„Von 120 Mitgliedern erschienen nur vier“, erinnert sich Koschek. Die Stimmung im Vorstand kippte endgültig. Zudem verunsicherte die beginnende Corona-Pandemie die Mitglieder, die Jahreshauptversammlung wurde in den Herbst verschoben, neue Aktionen wurden erstmal nicht geplant.

Schließlich übernahm Heike Schapmann nochmals die Initiative. „Das darf es nicht gewesen sein“, dachte sich die selbstständige Floristin, die sich ehrenamtlich auch in der Rheumaliga engagiert. Sie entschloss sich, doch noch einmal für den Vorsitz zu kandidieren und führte zahlreiche Gespräche. Tatsächlich fand sie Mitstreiter, die sich bereit erklärten, Verantwortung zu übernehmen. Die „Alten“ im Team signalisierten Bereitschaft, den neu Gewählten demnächst mit ihrer Erfahrung zur Seite zu stehen. Aufbruchstimmung macht sich breit. Die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen beginnt am 20. Oktober um 19 Uhr in der Gaststätte Sültemeyer.