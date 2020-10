An der Kita "Am Schulzentrum" wurden zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt der Stadt Münster hat die Kontaktverfolgung aufgenommen und prüft weitere Schritte, heißt es aus dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

„Wir müssen abwarten, welche Ergebnisse dabei herauskommen“, erläutert die Amtsleiterin Sibylle Kratz-Trutti . Solange bleibt die Kita geschlossen. „Die Gesundheitsfürsorge hat da eindeutig Vorrang.“

Kita in Kinderhaus ebenfalls betroffen

Damit die Eltern frühzeitig Planungssicherheit haben, wurde bereits beschlossen, die Kita "Am Schulzentrum" auch am Dienstag (6. Oktober) geschlossen zu halten. Ebenfalls betroffen ist die Kita "Im Moorhock" in Kinderhaus. Details zur Kita in Kinderhaus sind bislang allerdings nicht bekannt. Zahlreiche Corona-Fälle wurden außerdem an Schulen im gesamten Stadtgebiet ausgemacht, darunter an der Johannes-Gutenberg-Realschule in Hiltrup.