„Wir müssen abwarten, welche Ergebnisse dabei herauskommen“, erläutert die Amtsleiterin Sibylle Kratz-Trutti. Solange bleibt die Kita geschlossen. „Die Gesundheitsfürsorge hat da eindeutig Vorrang.“

Damit die Eltern frühzeitig Planungssicherheit haben, wurde bereits beschlossen, die Kita Am Schulzentrum auch am Dienstag (6. Oktober) geschlossen zu halten. Ebenfalls betroffen ist die Kita Im Moorhock in Kinderhaus. Zahlreiche Corona-Fälle wurden außerdem an Schulen im gesamten Stadtgebiet ausgemacht, darunter an der Johannes-Gutenberg-Realschule in Hiltrup.