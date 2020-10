Der Gartenbauverein Wolbeck bedauert sehr, in diesem Jahr seine traditionelle Pflanzentauschbörse am 10. Oktober bei der Familie Gnegel absagen zu müssen. „Ein reger Pflanzentausch und ein geselliges Kaffeetrinken sind unter den derzeitigen Corona-Auflagen leider nicht möglich“, so die Pressemitteilung. Ebenso ausfallen muss der letzte Termin aus dem Halbjahresprogramm 2020: Der für den 6. November terminierte Lichtbildervortrag „Altes Wissen für junges Gemüse“ von Hubertus Albersmeier wird im nächsten Jahr neu geplant. Infos auch im Internet unter www.gartenbauverein-wolbeck.de.