Den Anfang nahm die Geschichte, als bei einer Erzieherin im Rahmen der Routine-Testungen eine Infektion mit Covid-19 festgestellt wurde. Daraufhin wurde die Einrichtung durch eine ärztliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes beraten. Alle notwendigen Kontaktdaten der Erzieherin wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Natürlich gehören alle Kinder der eingruppigen Einrichtung sowie die Kolleginnen der Erzieherin aufgrund des engen Kontaktes im Arbeitsalltag zu Kontaktpersonen ersten Grades. Für diese gelte automatisch eine häusliche Quarantäne von 14 Tagen, teilt das Gesundheitsamt mit.

Auf die Nachfrage von Eltern, ob es für die Kinder – gerade jetzt vor den anstehenden Ferien – eine schnelle Testmöglichkeit gebe, antwortet das Gesundheitsamt: „Grundsätzlich besteht diese für Kontaktpersonen ersten Grades, aber die Quarantäne von 14 Tagen verkürzt sich auch bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses nicht.“ Eine bittere Pille für alle, die einen Herbsturlaub mit den Kindern geplant haben. Auch ein Aufenthalt bei den Großeltern ist wegen der Quarantäne der Kinder nicht erlaubt. „Eltern und Geschwister der Kitakinder gelten nicht als Kontaktpersonen ersten Grades. Sie können weiter zur Schule, Kita oder Arbeit, wenn sie symptomfrei sind“, so das Gesundheitsamt. Und warum müssen die betroffenen Eltern so lange auf diese Informationen warten? „Aufgrund der steigenden Infektionszahlen am Wochenende mit damit einhergehenden hohen Zahlen an Kontaktpersonen, kann die persönliche Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt sich leider im Moment verzögern“, erklärt die Behörde. Infos gibt es auch von der Stadt Münster und dem Robert-Koch-Institut: