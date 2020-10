Retrospektive geprägt von Freiheit

Münster-Wolbeck -

Viele Ideen, gerade auch im Außenbereich, konnte Norbert L. Rumpke seit März nicht verwirklichen – Corona scheint einfach kein Freund der Künste zu sein. So gut wie alle Aufträge fielen dem Lockdown und der bis heute unsicheren Zeit danach zum Opfer. Also besann sich der Wolbecker Künstler auf seine Stärken. Das Ergebnis ist die erste größere Retrospektive seines bisherigen Schaffens. Unbedingt empfehlenswert. Zu sehen ab sofort in seinem Atelier in Wolbeck.