Neues Team beim Gewerbeverein

Eigentlich hätte die Verrammlung im März stattfinden sollen – daher erinnerte der Vorsitzende Ralph Koschek in seinem Rückblick an Aktionen aus dem Jahr 2019, die weit zurückzuliegen scheinen. Etwa an das Ziegen-Basteln mit „Alm-Auf- und Abtrieb“. Für die Aktion mit starker Beteiligung von Firmen und Privaten – unterstützt von der Stadt Münster – mussten „mehrfach Lagepläne nachgedruckt“ werden, berichtete Koschek. Es seien auch Besucher aus Köln, Bonn und Berlin angereist.

Die Visitenkarten-Aufsteller seien „sehr gut frequentiert worden“. Außerdem hatte es auf Initiative des Bürgerforums den informativen „Wolbecker Spaziergang“ gegeben. Die Lichternacht 2019 hatte zu „einem förmlichen Run auf die Schleppleuchten“ geführt, hieß es. Gern hätte der Verein auch in diesem Jahr, wie im September 2019, eine Berufsmesse durchgeführt, die jedoch der Corona-Krise zum Opfer fiel. „Eventuell nächstes Jahr“, so Koschek. Gestrichen werden musste in diesem Jahr auch das „Asphaltfrühstück“. Der „Wolbecker Gutschein“ laufe gut – und läuft weiter.

„Nach zwölf Jahren ist es jetzt gut“, sagte Koschek und meinte seine Amtszeit als Vorsitzender, zu der vier Jahre im Vorstand hinzukommen. Er dankte für das Vertrauen und „die sehr gute Zusammenarbeit“ im Vorstand. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig.

Die Suche nach der Nachfolge war teilweise schwierig. Heike Schapmann kandidierte schließlich – „es wäre schade, wenn der Verein den Bach runtergeht“. Sie suchte und fand einen komplett neuen Vorstand. Viele der Kandidierenden sagten, sie hätten nicht lange „bearbeitet“ werden müssen. Neue erste Vorsitzende des Vereins mit etwa 115 Mitgliedern ist Heike Schapmann, die zuletzt Stellvertreterin von Koschek war. Alle anderen sind neu im Amt, wobei der neue Stellvertreter Martin Wortmann schon einmal Vorsitzender war, von 1990 bis 1996. Nicole Krause ist Schriftführerin, Sabine Markfort übernimmt die Kasse; Beisitzer sind Kai Koblitz, Bianca Wellpott und Justin Wehner.

Eine Lichternacht wird es 2020 nicht geben – aber etwas Schmuck mit Tannenbäumen und auch Beleuchtung. Darauf verständigten sich die Mitglieder nach längerer Diskussion über die Option, einfach am Samstag länger geöffnet zu halten – bei Beachtung der Obergrenzen für die Zahl der Menschen in den Geschäften. Da sei er nicht dabei, sagte Ulrich Langkamp, „das macht ja keinen Sinn“. Er plädierte aber für das Schmücken, um „die Atmosphäre“ zu bewahren. Beides fand Unterstützung. Der Verein wird das Geschäftsjahr umstellen auf einen Start im Januar. Das soll auch Spielraum schaffen für eventuelle Aktionen im Frühjahr. Für 2020 soll nur die Hälfte des Beitrags eingezogen werden.

Ist ein Weihnachtsmarkt denkbar? Langkamp hatte den Wunsch geäußert. Koschek erinnerte an den zuletzt begrenzten Willen der Mitglieder, sich mit einer Hütte zu beteiligen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer kam von außerhalb. Ein Problem sei auch der späte Termin des Wolbecker Weihnachtsmarkts – da seien die Menschen schon gesättigt, auch bei Geschenken. Das Gespräch bewegte sich hin zum Ausloten neuer Kombinationen: Ein Element der Lichternacht, eines vom Weihnachtsmarkt, zu einem neuen Termin – mit Start am Freitagabend.

Der Gewerbeverein hat schon wiederholt Sinn für ungewöhnliche Formate bewiesen. Nach gut anderthalb Stunden ohne Pause nutzten viele der knapp 30 Teilnehmenden noch die Gelegenheit zum Gespräch.