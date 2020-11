Alf Rüdiger Kaßenbrock wird neuer Fraktions-Chef

Die CDU Südost legte in der konstituierenden Sitzung die Funktionen in der künftigen BV fest

Münster-Südost -

Am Donnerstag (22. Oktober) fand die konstituierende Sitzung der Christdemokraten statt und „die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Südost präsentiert sich motiviert und voll handlungsfähig“, erklärt Peter Bensmann. Der Spitzenkandidat der Christdemokraten in Münster-Südost hat beste Chancen, bei der ersten Sitzung der BV am 10. November zum neuen Bezirksbürgermeister gewählt zu werden. Bei der Sitzung ging es darum, die Funktionen in der künftigen BV zu bestimmen und erste Pflöcke für die politische Marschrichtung einzuschlagen