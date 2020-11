Auszeichnung fand in der Reithalle statt

Münster-Wolbeck -

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Unter diesem Motto fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Reitervereins St. Hubertus Wolbeck am 25. Oktober nicht wie gewohnt im Restaurant „Strandhof“ statt, sondern in der Reithalle des Reitstalls Averkamp. Dies teilt der Reiterverein in einem Pressebericht mit.