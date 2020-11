Turbulent verlief die Anmeldung zu den Grundschulen im vergangenen Jahr in Wolbeck: Da Eltern erfahrungsgemäß gern auf Bekanntes setzten, wurde die altbewährte Nikolaischule „gedeckelt“: Statt der bis dahin geltenden vier Eingangsklassen sollten nur zwei zugelassen werden. Damit wollte man die neu an den Start gehende Grundschule Wolbeck-Nord fördern. Das Ende vom Lied: Sage und schreibe 75 Kinder wurden zum Schuljahr 2019/20 an der neuen Schule angemeldet, viel mehr, als diese zweizügig konzipierte Schule aufnehmen konnte.

Das führte dazu, dass ein Teil der Kinder an die Nikolaischule weiterverwiesen wurde. Diese wiederum musste vom zunächst zweizügig konzipierten Schulstart auf Dreizügigkeit umschwenken. Ein derartiges Auf und Ab bleibt Schulen wie Eltern in diesem Jahr wohl erspart: Falls sich die aktuell bekannt gewordenen Anmeldezahlen bestätigen, bleibt in Wolbeck zunächst alles beim Alten: Die Nikolaischule würde (bei den aktuell angemeldeten 84 Kindern) wieder drei Klassen und und Grundschule Wolbeck-Nord (bei 48 Kindern) zwei Klassen bilden. „Endgültige Aussagen kann man aber noch nicht treffen“, betont Wolfgang Wimmer vom Schulamt. Er verweist darauf, dass noch rund 130 Anmeldungen ausstehen.

Insgesamt setzt sich in den Bezirken Südost und Hiltrup der stadtweite Trend fort: Die Anzahl der angemeldeten Grundschüler nimmt im Vergleich zu den aktuellen Erstklässlern leicht zu. Wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Eingangsklassen der Schulen sind momentan nicht absehbar.