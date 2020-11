Das kündigte Wolfram Goldbeck vom städtischen Grünflächenamt an. „Für so ein Projekt muss man schon einiges Geld in die Hand nehmen“, würdigt er das Engagement der beiden beteiligten Firmen, die sich in der kommenden Woche mit ihrem Konzept vorstellen möchten. „Was wir als Stadt Münster mit unserem Budget mit dem Kreisverkehr hätten machen können, wäre ansonsten sehr schlicht geworden.“

Das Projekt wird von der Kampagne „Münster bekennt Farbe“ begleitet. Das Grünflächenamt unterstützt in diesem Rahmen kleine und große Bürgeraktionen, die die Stadt grüner machen.