Er will als Nikolaus individuelle Videobotschaften für Vereine, Familien oder Unternehmen aufnehmen. „Die können sie dann selbst nutzen oder weiterleiten“, so Bensmann . Wer Interesse an einer persönlichen Videobotschaft vom Nikolaus hat, kann sich bis zum 1. Dezember (Dienstag) per E-Mail an peter.bensmann@gmx.net melden. „Bisher habe ich immer kleine Spenden für Kindereinrichtungen gesammelt. Es ist kein Muss, die Kinder würden sich jedoch freuen.“