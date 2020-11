„Welchen Schatz haben wir in unserer Kirchenmusik!“

„Es ist still geworden in unseren Kirchen, von einem auf den anderen Tag“, sagte Diakon Ralf Bisselik . Alle Konzerte seien bisher ausgefallen – seit acht Monaten. Man spüre auch, „welchen Schatz wir doch in unserer Kirchenmusik haben.“ Das betreffe das gemeinsame Singen im Gottesdienst wie auch die Chorgemeinschaft.

Beim Gesang prägte Gregorianik die Musik: Den ersten gregorianischen Choral sang die Schola, das Gaudeamus als Introitus zum Hochfest Allerheiligen, das Cantate Domina bestritt Thorsten Schwarte als Solist. Der dritte war ein marianisches Antiphon zum Salve Regina. Im Konzertprogramm waren die rein lateinischen Texte auch übersetzt zu finden.

Gesang und Instrumentalmusik verbanden sich im Mittelstück, einer Komposition des Organisten Felix Bräuer . Er spielte, begleitet von Solist und Schola, seine „Missa brevis“ für Schola und Orgel. Darin setzte er sehr eigene, bewegte Akzente mit selten genutzten Registern und bot im Offertorium einen Satz mit Raum für Meditatives.

Lob gab es auch für seine Komposition aus sieben Werken, das Finale „Christus vincit“ aus seiner Orgelsonate. „Was würde ich mir wünschen, wenn Gott plötzlich vor mir stünde und ich einen Wunsch frei hätte?“, fragte Bisselik vor der Lesung. Diese bot die Antwort des Königs Salomo: „Schenke mir ein hörendes Herz.“ Die coronagerechte Verteilung der siebenköpfig besetzten Schola war einfach gelöst: Die Damen links, die Herren rechts, in der Mitte Chorleiter und Organist.

64 Sitzplätze waren angeboten und mit Anmeldung besetzt. „Man sieht, dass die Menschen sich danach sehnen“, sagt Bräuer.