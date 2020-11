Viele haben schon darauf gewartet: Ab sofort kann die beliebte Wandelkrippe in der St.-Nikolaus-Kirche täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Zweige, Äste, Moos und Gräser wurden fachgerecht angebracht, die Gebäude aufgerichtet und die Figuren in der fantasievoll gestalteten Landschaft verteilt. Maria, Josef und das Jesuskind werden bald folgen. Aber zunächst ist das erste Bild zu sehen: „Isaias und Israel erbitten den Messias“.

Wie in jedem Jahr startet die Wolbecker Krippengeschichte mit dieser prophetischen Szene. Insgesamt zwölf Bilder werden traditionell nacheinander vor dem Antonius-Altar in der Kirche aufgebaut. Von der Verkündigung an Maria geht es dann weiter über den Besuch Marias bei Elisabeth, die Herbergssuche und die Geburt Christi bis zur Ankunft der Könige. Zu den letzten Szenen gehören die Flucht nach Ägypten und die Präsentation des Christuskindes im Tempel. Aufgebaut bleibt das Grundgerüst weit über zwei Monate. Das letzte Bild wird am 5. Februar abgebaut.

„Diesmal mussten wir unter erschwerten Bedingungen arbeiten“, erklärt eine Sprecherin des Krippen-Teams. Wegen der Corona-Pandemie waren unter anderem verschiedene Abstands- und Masken-Regeln zu beachten. Dennoch habe man sich entschlossen, die traditionsreiche Krippe wieder zu errichten. Auch, weil sie in diesem Jahr einen runden Geburtstag hat und 80 Jahre alt wird.

Tatsächlich wurde das Kunstwerk – in einer noch bescheidenen Form – erstmals zu Weihnachten 1940 in St. Nikolaus aufgebaut. Der damalige Pfarrer hatte das Projekt angeregt, da die Vorgänger-Krippe aus Ton abgestoßen war und unansehnlich wirkte. Die „Anfangskrippe“ bestand nur aus der Heiligen Familie, Maria, Josef und dem Jesuskind. Die beweglichen und mit prächtigen Kleidern ausgestatteten Figuren stammten von der niederrheinischen Künstlerin Johanna Lamers-Vordermeyer.

Da sich die Gemeinde begeistert zeigte und viele Spenden eintrafen, konnte die Krippe nach und nach ergänzt werden: Hirten, Engel und Könige kamen dazu, auch Schafe und weitere Tiere. Jahr für Jahr fanden sich engagierte Männer und Frauen, die die Arbeit auf sich nahmen und die verschiedenen Szenen darstellten – bis zum heutigen Tag.