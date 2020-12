Ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Ideen: Die evangelische Kirchengemeinde Wolbeck hat in der Corona-Krise etwas ganz Besonderes zu Weihnachten vorbereitet: „Wir bieten zu Heiligabend ein Hybrid-Modell an“, erklären Pfarrer Dr. Christian Plate und Presbyterin Dr. Anneliese Bieber-Wallmann . Sprich – neben klassischen Gottesdiensten wird es ein ungewöhnliches Stationen-Projekt geben, das sich sowohl drinnen als auch draußen abspielt.

Und das sieht so aus: Zwischen 15 und 17 Uhr können Familien und weitere Interessierte am Heiligabend zur Christuskirche an der Dirk-von-Merveldt-Straße kommen, vor der eine so genannte „Jurte“ aufgebaut sein wird. Neben diesem traditionellen, bei Pfadfindern beliebten Zelt wird ein offenes Feuer für Atmosphäre sorgen. An der Jurte endet auch ein etwa 15-minütiger Rundgang, der in der Kirche seinen Anfang nimmt.

Zunächst nämlich werden die Gläubigen im Innenraum an verschiedenen Stellen die Krippe betrachten und die Weihnachtsbotschaft hören, bevor sie zum Abschluss draußen eine Fackel für den Heimweg erhalten. Diese wird am Feuer neben der Jurte entzündet. Hierzu werde das Friedenslicht aus Bethlehem verwendet, das vom Dom in Münster nach Wolbeck geholt werde, erläutert Plate. So könne jeder das Friedenslicht nach Hause tragen.

„Da es keinen festen Zeitpunkt für den Beginn der Stationsgottesdienste gibt, gehen wir von gleichmäßigem, nicht zu großem Zulauf aus“, ergänzt Bieber-Wallmann. Zwar bestehe Maskenpflicht, eine Anmeldung sei hierzu nicht nötig.

Notwendig sind Anmeldungen dagegen zur klassischen Christvesper, die an Heiligabend um 18 Uhr beginnt, sowie zur Christmette (Beginn um 22 Uhr). Beide Gottesdienste finden in der Kirche statt und werden ohne Krippenspiel und ohne Abendmahl gefeiert. Auch Gesang ist wegen der Corona-Schutzregeln nicht erlaubt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist verpflichtend, ebenso wie eine Anmeldung im Gemeindebüro.

Ein Festgottesdienst mit Abendmahl findet am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr in der Christuskirche statt. Auch hierzu ist eine Anmeldung notwendig.

Anmeldungen sind über die Homepage der Gemeinde oder telefonisch (dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr) unter 0 25 06/61 31 möglich.