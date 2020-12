Engel zu Gast im Achatius-Haus

Passend zum Advent besuchen himmlische Wesen das Achatius-Haus: Die „Wolbecker Fotofreunde haben 30 prächtige Aufnahmen zum Thema „Engel – immer da“ ausgewählt und gerahmt, die nun in den Fluren des Alten- und Pflegeheims bewundert werden können. „Die Idee kam aus dem Haus selbst“, berichtet der Leiter der Fotofreunde, Ferdinand Jendrejewski .

„Bedingt durch Corona konnte leider keine Vernissage stattfinden“, fährt er fort. Dennoch hoffe man, den Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern des Alten- und Pflegeheims nun mit den Exponaten eine wenig Freude zu bereiten.

Vor mehr als einem Jahr hätten einige Bewohner der Einrichtung angeregt, zur Weihnachtszeit eine Ausstellung über Engel zu machen, so Jendrejewski weiter. „Die sind aber so schwer zu erreichen“, habe er im Scherz geantwortet. Natürlich habe man die Idee gern aufgegriffen. „Wir freuen uns über Tipps und Wünsche“, fährt er fort. „Die Mitglieder unserer Fotogruppe sind dann monatelang ausgeschwärmt, haben entsprechende Motive gesucht und sie nun ,einfliegen` lassen.“

30 mal 45 Zentimeter groß sind die geflügelten Wesen, die nun die Betrachter erfreuen sollen. Die fotografierten Objekte sind sehr unterschiedlich. Hölzerne Exemplare finden sich neben Engeln aus Glas und Ton. Kräftige Farben neben vornehmem Weiß. Abgelichtet wurden Schutzengel, musizierende, betende, lächelnde, singende und ausruhende Engel. „Sie begleiten uns, sie spenden Trost und Hoffnung“, erläutert Jendejewski. Dies seien gerade in Corona-Zeiten wichtige Botschaften.

Das Achatius-Haus ist eine der bevorzugten Ausstellungs-Stätten der Wolbecker Fotofreunde, die inzwischen 13 Mitglieder zählen. „Mit den Aufnahmen möchten wir bei den älteren Menschen für etwas Abwechslung sorgen“, sagt der Leiter der Gruppe.

Auch in Telgte habe man schon Bilder gezeigt. Und natürlich in der Awo-Begegnungsstätte an der Neustraße, wo die Gruppe zu ihren Treffen normalerweise regelmäßig zusammenkommt. „Im Moment geht das wegen der Corona-Beschränkungen ja leider nicht“, berichtet Jendrejewski. Man hoffe sehr auf eine Besserung der Lage.

„Es macht einfach Spaß, in der Gruppe loszuziehen, zusammen Motive zu suchen und die entstandenen Bilder miteinander zu besprechen“, betont Jendrejewski. Vielleicht erlaube die Situation ja im Frühjahr wieder derartige gemeinsame Aktionen. Zumal das nächste Thema der Fotofreunde „Dialog“ lautet. . .