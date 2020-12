Die Wandelkrippe in der St.-Nikolaus-Kirche feiert runden Geburtstag

Münster-wolbeck -

Von Iris Sauer-Waltermann

Die Wandelkrippe in St. Nikolaus wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Vieles ist in dieser Zeit geschehen. Immer wieder fanden sich ehrenamtliche Helfer, die die Krippe aufbauten. Aber es gibt auch zahlreiche Geschichten, die sich um die Krippe ranken. Eine handelt davon, wie eines Tages das Jesuskind verschwand.