Musikalische Liebe zum Kino

Münster-Wolbeck -

Was lange währt, wird endlich gut: Seit 17 Jahren kennt man das „Duo Corretto“ aus Wolbeck. Jetzt haben Christine Rudolf und Jürgen Knautz endlich Nägel mit Köpfen gemacht und ihr erstes Album eingespielt. Das Warten hat sich gelohnt. Eine Empfehlung für Filmfreunde und Liebhaber wohltemperierter Klänge: „Cinema Paradiso“ – in Anlehnung an den bekannten Kinofilm „Nuovo Cinema Paradiso“ von Giuseppe Tornatore (1988) mit Philippe Noiret in der Hauptrolle eines alten Filmvorführers.