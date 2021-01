Seit Anfang Dezember ist Polizeihauptkommissar Kai Potthoff der neue Bezirksdienstbeamte in Wolbeck. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Niepagenkemper an, der seit dem 30. November 2020 seinen wohlverdienten Ruhestand genießt, so die Polizei Münster.

Kai Potthoff ist seit 1987 bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen tätig. Als neuer Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Wolbeck möchte er, sobald die Entwicklung der Pandemie dieses zulässt, im Jahr 2021 eine Sprechstunde in den Räumlichkeiten der Bezirksverwaltung anbieten.