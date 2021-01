Der Heimatverein Wolbeck hat trotz der noch bestehenden Corona-Beschränkungen „als Zeichen der Zuversicht für das Jahr 2021“ ein Jahresprogramm veröffentlicht. „Wir wollen Perspektiven eröffnen“, erklärt Vorsitzender Bernhard Karrengarn. Natürlich werde man die Entwicklung der Pandemie berücksichtigen und aktuell entscheiden, ob die Veranstaltungen stattfinden können. Entsprechende Orientierungshilfen werde es in der Presse und auf der Homepage (www.heimatverein-wolbeck.de) geben.

Zunächst einmal habe man sich aber entschlossen, das Jahresprogramm vorläufig festzuklopfen. „Viele Termine bedürfen der Vorbereitung“, so Karrengarn. Und diese könne bei einer Besserung der Lage nicht einfach aus dem Boden gestampft werden.

Start soll am am 29. Januar mit der Veranstaltung „Plattdeutsch, besinnlich und heiter“ sein. Da dann sicher noch keine Präsenzveranstaltung zugelassen ist, bietet der Verein die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt „Wi küert Platt“ auf der Homepage „Riemsels und Vötälsels“ anzuhören.

Am 19. Februar ist für 19 Uhr der Film „Vom Dorf zum Stadtteil“ von Heinz Gallenkämper geplant. Falls ein Treffen vor Ort erlaubt ist, findet die Veranstaltung im Pfarrheim St. Nikolaus statt.

Ein Ortsrundgang mit zwei Schwerpunkten, einem historischen und einem archäologischen, erwartet die Interessierten am 19. März ab 17 Uhr. Mit dabei: die Archäologin Dr. Aurelia Dickers.

Am 30. April soll ab 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus ab 19 Uhr der Maibaum geschmückt werden. „Wir stehen deswegen in Verbindung mit der Feuerwehr“, so Karrengarn.

Am 30. Mai (Sonntag) ist um 11 Uhr eine Betriebsbesichtigung des Kräuterhofs Rohlmann geplant

Besonders Neubürgern will der Heimatverein am 20. Juni ab 15 Uhr mit „Führungen durch das alte Wigbold“ Gelegenheit geben, ihre Heimat näher kennen zu lernen. „Es werden Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten und nach vorheriger Anmeldung auch Eltern-Kind-Gruppen, Kinder- oder Jugendgruppen gebildet“, so Karrengarn.

Am 18. Juli ist eine Tagesfahrt zur Zeche Zollverein geplant und am 28. August eine Rad- und Autotour nach Freckenhorst. Der ehemalige Mitarbeiter an der LVHS Freckenhorst, Willi Kehren, führt durch den Ort und die Stiftskirche.

Ein Lambertusspiel ist für den 18. September vorgesehen, am 2. Oktober soll eine Wanderung zum Hof Markfort führen.

Schon jetzt weist der Verein besonders auf die Mitgliederversammlung hin, die am 21. November um 15 Uhr in der Gaststätte Sültemeyer stattfinden soll: Unter anderem geht es um Fragen zur Änderung in der Arbeitsstruktur, so Karrengarn.