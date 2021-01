Die Temperaturen bewegen sich knapp über dem Gefrierpunkt. Ungerührt stakst ein junger Mann nahe der Brücke an der Hofstraße durch das eiskalte Wasser des gut gefüllten Flüsschens „Angel“. Er ist warm eingepackt, trägt eine wasserdichte Jacke und eine Wollmütze. Seine Wathose aus Neopren reicht bis unter die Achseln. Der Bach strömt stark, bis über die Knie versinkt er im sprudelnden Nass.

Unweigerlich fühlt man sich an die Wassertreter erinnert, die früher in unmittelbarer Nähe am ehemaligen Kurhauses Kneippschen Anwendungen frönten. Aber die Wasser-Heilanstalt wurde schon vor Jahrzehnten aufgegeben, und der junge Mann ist auch kein Kurgast. Des Rätsels Lösung: Jan Oberdiek ist Ingenieur und überprüft als Angestellter einer münsterischen Firma die Funktion der neu geschaffenen Fischaufstiegsanlage. Diese ökologische Vorrichtung ersetzt ein altes Wehr, das sich früher an dieser Stelle befand.

„Genau gesagt wurde hier eine Sohlgleite errichtet“, erklärt der Fachmann in einer Pause am Ufer. Sprich: Durch sieben quer zur Bachsohle errichtete Sperren entstanden sechs flache Becken, die von Fischen durchschwommen werden können. Diese Vorrichtung, die im Rahmen der Angel-Renaturierung konstruiert wurde, muss sich aber noch in der Praxis bewähren. Sprich die „Durchgängigkeit“ für Fische muss geprüft werden.

„Und dies geschieht anhand verschiedener Parameter“, fährt Oberdiek fort. Dazu gehören etwa die Wassertiefe in den einzelnen Becken sowie die Fließgeschwindigkeit des Bachs. Und dies alles sowohl bei Niedrig-, als auch bei Mittel- und bei Hochwasser.

Die Werte für Niedrigwasser hat der Ingenieur bereits „im Kasten“. Oberdiek: „Heute wird bei Mittelwasser gemessen.“ Er legt die Wasserwaage beiseite und ergreift ein Flügelrad an einem langen Stiel, den „Strömungsmesser“. Die Arbeit sei abwechslungsreich, bestätigt er. Und die Gefahren? „Unterschiedlich“, meint der Experte. Bei größeren Flüssen und Hochwasser sei er immer mit einem Kollegen gemeinsam unterwegs. Ein Stolpern könne dann kritisch werden. Und wenn etwa Wasser in die Wathose eindringe, werde diese bleischwer, was auch schon vielen Anglern das Leben gekostet habe. Heute sei der Wasserpegel eher niedrig. Dennoch trage er grundsätzlich eine sich selbst aufblasende Schwimmweste.

Nun muss er wieder los. Was sagen die bisherigen Messungen?“ „Grob sieht es gut aus“, ruft er beim Weggehen. Das Ergebnis stehe aber erst fest, wenn alle Parameter ausgewertet seien.