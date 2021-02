Paukenschlag an der Musikschule Vorsitzende der Wolbecker Musikschule, der erst im November bei einer digitalen Mitgliederversammlung frisch gewählt wurde, wirft die Brocken hin. „Bei der bevorstehenden Präsenzwahl, die in einigen Wochen stattfinden soll, werde ich ebenso wenig antreten, wie der gesamte Vorstand“, erklärt Dieter Dirkes . Die ebenfalls im November gewählte Beisitzerin Dr. Meike Becker tritt mit sofortiger Wirkung zurück.

Was war vorgefallen? Wie berichtet, hatte im November eine Vorsitzenden-Neuwahl stattgefunden, nachdem die langjährige Amtsträgerin Marita Nover überraschend zurückgetreten war. Wegen der Corona-Beschränkungen fand die außerordentliche Mitgliederversammlung in neuartiger, digitaler Form statt. Gegen das Ergebnis gab es im Dezember einen Einspruch. Aus technischen Gründen hätten nicht alle Interessierten teilnehmen können, war eine der Begründungen. Das Verfahren liegt nun beim Rechtspfleger des Amtsgerichts.

Aber das ist nicht alles. Der neue Vorsitzende fühlt sich auch durch Positionen im Verein angegriffen, die unter anderem in einem kürzlich erschienenen Leserbrief zu Tage traten. Darin glaubt der Verfasser, der Verein sei „bei diesem Vorstand nicht in guten Händen“. Hier spiegele sich eine Position wider, so Dirkes, die gegen eine Modernisierung der Musikschule sei, die er wiederum für notwendig halte.

Jetzt zieht er die Reißleine: „Der gesamte Vorstand steht bei der in Kürze stattfindenden regulären Mitgliederversammlung nicht mehr zur Verfügung“, erklärt er. Der Vorsitz sei „ein Ehrenamt, das mit viel Arbeit verbunden sei“, fügt er hinzu. Er hoffe, dass sich neue Kandidaten finden, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. „Sonst steht die Musikschule auf der Kippe“. Bekanntlich existiert die Wolbecker Einrichtung mit über 600 Schülern in Form eines selbstständig agierenden Vereins.

Die nächste reguläre Mitgliederversammlung, bei der wie immer die jährliche Vorstandswahl auf der Tagesordnung steht, liege Ende Februar an, so Dirkes. Daher habe er sich an die Stadt Münster gewandt, um schon vorab zu klären, unter welchen Bedingungen diese als als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden könne. Eine „juristische Anfechtbarkeit“ solle so von vornherein verhindert werden. Man werde sich um einen ausreichend großen Raum sowie die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln bemühen sowie die Teilnahme nur mit Anmeldung erlauben. Auch einen Corona-Schnelltest ziehe man in Betracht. Das Ordnungsamt geht nach momentanem Stand von einer Zulassung der Veranstaltung aus. Allerdings, so heißt es in einer Stellungnahme, könnten für Ende Februar je nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neue Bestimmungen in Kraft sein.