Im Bildungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft laufen auch an diesem Morgen Unterweisungsübungen: In einer Halle übt eine Gruppe in Einzelarbeit das Pflanzen, mit Mütze und T-Shirt, daneben rutscht eine Gruppe Auszubildender auf Knien durch den Sand und baut Treppen in drei Varianten. In zwei weiteren Hallen werden Haus-Eingänge gepflastert. 50 bis 80 Auszubildende seien vor Ort, erklärt Vinzenz Winter, der Leiter der Bereiche Weiterbildung und überbetriebliche Ausbildung. Normalbetrieb gibt es derzeit nicht.