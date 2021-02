Die Skulptur ist ein Widerspruch in sich: Bei der „Fliegerstele“ steckt der Akteur – Symbol für Freiheit und Abenteuer – bis zur Hüfte in einem Quader fest. Mehr noch, der Quader ist ein Teil seiner selbst. Kopf, Brust und Arme dagegen recken sich dem Himmel entgegen. Erhebt er sich oder bleibt er gefangen? Welche Hälfte setzt sich durch? „Die wesentliche Rolle spielt die Hoffnung auf Befreiung“, erläutert der Erschaffer der Figur, Norbert Rumpke. Mit Bedacht hat er die Bronze-Miniatur als „Kunstwerk des Monats“ ausgewählt. Sie steht im Zentrum des ersten „Art-Letters“, mit dem sich der freischaffende Künstler in Corona-Zeiten an sein Publikum wendet. Weitere sollen folgen.