Märchen in dunklen Zeiten

Münster-Wolbeck -

Von Iris Sauer-Waltermann

Hitler liebte Schneewittchen. Joseph Goebbels las seinen Töchtern Märchen vor. Soldaten sollten sie zu bedingungsloser Treue ermutigen, und Kindern im KZ spendeten sie Trost. Die Rolle von Märchen in der Zeit von 1933 bis 1945 ist vielschichtig. Dr. Oliver Geister ist Germanist, Lehrer am Gymnasium Wolbeck und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Märchenpädagogik. Wir sprachen mit ihm über sein neues Buch „Märchen in dunklen Zeiten – Geschichte des Märchens im Dritten Reich“.