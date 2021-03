Gegenwind für die münsterische Bauleitplanung: Die Gruppe „Architects for Future“ fordert, den K+K-Neubau an der Münsterstraße zu stoppen. Jedenfalls in der Form, wie das Projekt bislang vorgesehen ist. Hintergrund ist die prinzipielle Kritik an eingeschossigen Supermärkten in der Stadt. Dadurch würden große Flächen verschwendet – und dies bei weiterhin steigendem Bedarf nach Wohnraum, so der Vorwurf der Gruppe.