Die Idee klingt vielversprechend: Über dem geplanten eingeschossigen K+K-Neubau, der an der Münsterstraße geplant ist, könnte man Wohnraum schaffen. Dies regt die Gruppe „Architects For Future“ an. „Leider nicht erlaubt“, schiebt der Wolbecker Ratsherr Martin Peitzmeier (CDU) dem Vorschlag einen Riegel vor.