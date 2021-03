Die Firma aus Münster hat sich auf die Wiederaufbereitung von Computern, Notebooks und Mobiltelefonen spezialisiert. Als das Unternehmen im Juni 2012 ein Gebäude an der Hammer Straße bezogen hatte, war man sicher, die neue Heimat für die nächsten 20 Jahre gefunden zu haben. Der Markt für gebrauchte Technik sei in den vergangenen Jahren allerdings stetig gewachsen. Zuletzt hat das Unternehmen nach Angaben der Geschäftsführung rund 80 000 gebrauchte IT-Produkte pro Jahr wieder für den Verbrauchermarkt fit gemacht. Deswegen wurde es schnell eng am bisherigen Standort zwischen Hiltrup und Münster an der Hammer Straße.

Übrigens ganz buchstäblich: Eine neue Druckmaschine für die Beschriftung von Tastaturen passte kaum noch durch das Firmentor, hatte die Geschäftsführung beim symbolischen ersten Spatenstich im September des vergangenen Jahres berichtet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 30 Techniker und verfolgt mit dem neuen Standort in Wolbeck das Ziel der CO₂-neutralen Produktion.