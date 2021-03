Nicht immer herrschte Eintracht zwischen dem Wolbecker Pfarrer, der Gemeinde und den Bruderschaften. Im Gegenteil: Vor fast 200 Jahren begannen die „Wirren in Wolbeck“ – sprich: Die drei Parteien kreuzten über Jahrzehnte die Klingen. Und der Streit gipfelte in skurrilen Situationen. Dies alles ist nachzulesen im 28. und 29. Kapitel der „Geschichte Wolbecks“ von Heinrich Schmecken, die im vergangenen Jahr vom örtlichen Heimatverein neu herausgegeben wurde. Die Geschichte beginnt mysteriös: Etwa in den 1830er Jahren ließ sich Pastor Kerkering, der die „gut katholische Gemeinde Wolbeck“ leitete, das Statutenbuch der Nikolai-Bruderschaft zur Einsicht geben, angeblich um es an Bischof Caspar Max weiterzuleiten. Als er es zurückgab, fehlten drei Blätter. Und genau darauf waren die Rechte der Bruderschaft verzeichnet.