Hermsen berichtet von vielen Verkäufen und gut gelaunten Menschen. Eine Kundin hätte die Mitarbeiterinnen am Liebsten in den Arm genommen vor Glück, wieder in Bücherregalen stöbern zu können. Aber so weit gehen die Lockerungen dann doch noch nicht . . . Allerdings: Anders als zum Beispiel bei Modegeschäften müssen Kunden keinen Termin für einen Einkauf in der Buchhandlung vereinbaren.