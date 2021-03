In Wolbeck und Angelmodde bieten vier Arztpraxen den Service an

Münster-Südost -

Wer sich in einer Arztpraxis auf das Corona-Virus testen lässt, kann auf geschultes Personal bauen und erhält eine Bescheinigung über das Ergebnis. In Wolbeck und Angelmodde bieten vier Praxen den kostenlosen Service an. Der Zulauf hält sich dennoch in Grenzen. Die Menschen gehen verantwortungsvoll mit dem Angebot um, bestätigen die Mediziner.