Es tut sich was, vor dem Eingang der Gaststätte Sültemeyer. Seit einigen Tagen beherrschen LKW und ein Bagger das Bild. „Der Parkplatz wird neu gestaltet“, erklärt der Schwiegersohn der Eigentümer, Thomas Wellpott auf Anfrage unserer Zeitung. Künftig sollen für die Außengastronomie noch mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Und der Bereich wird durch Mauer-Elemente ansprechender gestaltet. Die Familie verstehe die Maßnahme auch als einen Beitrag in Richtung Ortskernverschönerung, so Wellpott. Der Parkplatz war in die Jahre gekommen, Unebenheiten wirkten sich störend aus.