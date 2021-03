Münster-WolbeckDas Arbeiten von zu Hause aus hat sich im vergangenen Jahr global durchgesetzt. Globale Kooperation wird leichter. Genau die praktizieren seit einigen Jahren die beiden Foto- und Videografen Kai Pohlkamp und Stefan Ludwig. Sie produzieren gemeinsam YouTube-Videos und Onlinekurse für andere Fotografen. In ihrer Geburtsstadt Münster haben sie sich kennengelernt, doch der Roxeler Stefan Ludwig lebt mittlerweile in Buffalo, der zweitgrößten Stadt des US-Bundesstaates New York, Kai Pohlkamp weiter im münsterischen Stadtteil Wolbeck. „Die Zusammenarbeit fühlt sich gar nicht an, als wären wir 6200 Kilometer voneinander entfernt”, sagt Stefan Ludwig. Die beiden telefonieren fast täglich miteinander, um gemeinsame Projekte abzustimmen. Auch per Videoanruf kommunizieren sie regelmäßig, etwa für das Aufnehmen ihres Podcasts. Über 120 Folgen sind schon online. Fast 8000 Abonnenten hat ihr Youtube-Kanal.