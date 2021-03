Es ist das was man eine „Win-Win-Situation“ nennt: „Es freut mich sehr, als örtlicher Unternehmer in Wolbeck ein neues, großes Firmengebäude errichten zu können“, erklärte Dominik Schulte-Scherlebeck am Freitag auf einer Wiese an der Amelunxenstraße. Aber der Geschäftsführer der Firma Conventex machte gleichzeitig der Musikschule Wolbeck ein Geschenk: Sie nämlich wird künftig in den Firmenräumen Proben abhalten und Konzerte veranstalten können. Auch für andere Vereine und Gruppen soll ein Atrium mit rund 200 Sitzplätzen zur Verfügung stehen. Viele Neuigkeiten auf einmal.