„Wo ist die Madonna?“ Das fragen sich seit Langem viele Wolbecker, die gerne am ehemaligen Kurhaus vorbei in den Tiergarten spazieren. Denn dort oben am Kurhaus, in einer Ecknische, hatte die beliebte Steinskulptur weit über hundert Jahre lang ihren Standort. Mit dem Abriss des Gebäudes 2019 verschwand auch sie. Für alle, die sie vermissen, gibt es nun gute Nachrichten: „Die Madonna kehrt zurück“, bestätigt Dr. Hermann Pavenstädt auf Anfrage unserer Zeitung.