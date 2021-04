Die Stadtnetze Münster empfehlen, den gesperrten Bereich wenn möglich bereits über die Wolbecker Ortsumgehung zu umfahren – oder innerorts über Am Borggarten, Telgter Straße und Hofstraße. Mit dem Rad und zu Fuß kann die Baustelle passiert werden, so die Pressemitteilung. Die Buslinien 18, 22 und N85 werden umgeleitet. Grund für die Sperrung ist die Verlegung neuer Wasser- und Stromleitungen, die die Münsterstraße unterqueren.

Die Einbindung der neuen Wasserleitung ist in Nachtarbeit von Mittwoch (14. April) auf Donnerstag geplant. „Die Arbeiten sind Teil der laufenden Leitungserneuerungen in der Neustraße und dienen der sicheren Versorgung der Anwohnerinnen und Anwohner mit Strom und Trinkwasser“, schreiben die Stadtnetze, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Münster.

Im Anschluss an die Sperrung beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt in der Neustraße: Zwischen der Einmündung Herrenstraße und Hofstraße werden ebenfalls Strom- und Trinkwasserleitungen erneuert sowie Leerrohre für einen späteren Glasfaserausbau verlegt. Der Parkplatz ist dann aus Richtung Münsterstraße erreichbar. Die Bauzeit soll rund drei Monate betragen.

Betroffen sind die Buslinien 18, 22 und N85

Die Buslinien 18, 22 und N85 umfahren die Münsterstraße während der Bauarbeiten. Die Linie 18 nimmt in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Holtrode und Wolbeck Markt eine Umleitung über Am Borggarten, Telgter Straße und Hofstraße.

Die Linie 22 von und nach Alverskirchen (R22) weicht zwischen den Haltestellen Grenkuhlenweg und Im Bils­kamp in beiden Richtungen auf eine Strecke über die Haltestellen Am Borggarten und Telgter Straße aus. Die Linie 22 von und nach Sendenhorst (R32) fährt in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle Drostenhof über die Haltestellen Wolbeck Markt und Umgehungsstraße zur Haltestelle Averhoff/Rusticus. In Richtung Sendenhorst ab der Haltestelle Grenkuhlenweg über Am Borggarten, Telgter Straße und Hofstraße zur Haltestelle Drostenhof.

Die Nachtbusse der Linie N85 starten und enden an der Haltestelle Wolbeck Markt, alle Weiterfahrten bis zur Haltestelle Am Tiergarten entfallen.

Nicht angefahren werden können die Haltestellen Wolbeck Ehrenmal und Sültemeyer. Zudem erreicht die Linie 18 nicht die die Haltestelle Nikolausweg. An den Haltestellen Wolbecker Windmühle, Lerschmer und Grenkuhlenweg entfallen in Richtung Münster die Fahrten der R32, an der Haltestelle Kurhaus die der R22.

Für die Verkehrseinschränkungen bitten die Stadtnetze um Verständnis.