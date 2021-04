Die Pandemie macht auch vor dem Holzverkauf nicht Halt: Im Februar mussten die Gebote für die riesigen Eichenstämme, die an der Zumbuschstraße in Wolbeck lagern, ausnahmsweise schriftlich eingereicht werden. Für gewöhnlich sind die Versteigerungen eine Publikumsveranstaltung, bei der ein Auktionator seinen Hammer schwingt. Dennoch ist Corona die geringste Sorge des Regionalforstamtes. Der Holzlagerplatz in Wolbeck ist eine Art Ausstellungsfläche.