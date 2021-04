Münster-Wolbeck -

Von Markus Lütkemeyer

Der Drostenhofpark wurde für die Öffentlichkeit unter großem Protest geschlossen. Genau wie die SPD wollen nun auch Wolbecker CDU und FDP den benachbarten alten Friedhof an der Straße Am Steintor zu einem Ersatzpark ausbauen lassen. Der Unterschied liegt vor allem in der Vorgehensweise.