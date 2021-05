Aus dieser Krise gibt es derzeit nur einen Weg wieder hinaus – impfen, impfen, impfen. Der Wolbecker Hausarzt Dr. Peter Kleine Wortmann hat sich bei seinen Kollegen im Ort umgehört und schätzt, dass mittlerweile fast 30 Prozent der Einwohner im Stadtteil zumindest die erste Spritze zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung erhalten haben. „Damit liegen wir in Münster und Wolbeck deutlich über dem Bundesdurchschnitt.“ Höchste Priorität haben laut Impfverordnung die über 80-Jährigen, Menschen in Pflegeheimen sowie das Personal auf den Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten.