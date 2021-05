Auf dem Friedhof haben Verstorbene ihre letzte Ruhe. Und Angehörige einen Ort, um in Ruhe trauern zu können. Eigentlich. Wenn aber frischer Blumenschmuck, Vasen, Engelfiguren oder anderer Grabschmuck gestohlen, zerrupft oder von Vandalen umgetreten und wild über den Friedhof wie Konfetti verstreut werden, fragt man sich, wer macht so etwas und was treibt ihn dazu an? Doris Stückmann hat genug davon, dass vom Urnengrab ihres Bruders Alfons frische Blumen geklaut und andere wild zerrupft wurden und bei einem anderen Grab der gesamte Trauerschmuck mit Figuren und anderen persönlichen Gedenkgegenständen.