„Der Auftakt ist gelungen“, meint am Samstag gegen halb sieben Thomas Wellpott am Einlass zum Biergarten des Restaurants Sültemeyer im Kern Wolbecks. Danach sah es zwischendurch nicht unbedingt aus – vor allem in der Mittagszeit gab es heftige Regenfälle, die den Neustart der Außengastronomie zu verhageln drohten. Doch dann sind die reservierten Plätze voll. Alles mit Regenschutz ist besetzt. Endlich wieder draußen zu sein, darüber freut man sich zum Beispiel bei Familie Schapmann. Aber so zwanglos mit anderen zusammensitzen wie früher könne man doch nicht?