1194 Kinder möchten auf ein Gymnasium wechseln

Immer mehr Kinder in Münster möchten auf ein Gymnasium wechseln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Quote um 55 Prozent. Während an den Realschulen die Zahlen nahezu unverändert bleiben, gibt es einen deutlichen Rückgang an den Hauptschulen.

OB-Forderung: Mehr Verantwortung für Kommunen

Weil schädliche Wirkungen der Lockdown-Maßnahmen auf Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft immer weiter zunähmen, appellieren die Oberbürgermeister der drei Städte Münster, Tübingen und Rostock, jetzt die Stärken der Kommunen zu nutzen und mehr Entscheidungsspielräume sowie Kompetenzen zu schaffen.

Friseure und Kunden freuen sich über Wiedereröffnung

Nach elf langen Lockdown-Wochen dürfen endlich wieder die Friseure öffnen. Die münsterischen Friseure erleben am Montag einen regelrechten Ansturm. Zur Freude gesellt sich am ersten Tag nach dem Lockdown aber auch Angst.

Lebenslange Haftstrafe für Roxeler

Ein 62-jähriger Roxeler ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass er heimtückisch gehandelt habe. Einer der Verteidiger kritisierte die Kammer. Sein Schlussvortrag dauerte vier Stunden.

Impfstrategie: NRW-Gesundheitsminister stellt Fahrplan vor

Ab dem 8. März kommen Polizisten, Lehrer und Erzieher an die Reihe. Über 70-Jährige müssen allerdings bis Ende April warten. Änderungen gibt es auch bei der Terminvergabe.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster steigt weiter an. 172 Menschen sind aktuell nachweislich infiziert. Die britische Mutation des Coronavirus sorgt nach Angaben eines Stadt-Sprechers derzeit für einen Anstieg der Zahlen.

Münster: Neuinfizierte 13, Infizierte gesamt 5470 (5457), davon gesundet 5197 (5187), verstorben 101 (101), aktuell infiziert 172 (169); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 30,8 (25,7)

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder):

Kreis Borken : Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 8964 (8964), davon gesundet 8343 (8297), verstorben 200 (200), aktuell infiziert 421 (467); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 73,5 (73,5)

: Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 8964 (8964), davon gesundet 8343 (8297), verstorben 200 (200), aktuell infiziert 421 (467); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 73,5 (73,5) Kreis Coesfeld : Neuinfizierte 26, Infizierte gesamt 3877 (3851), davon gesundet 3700 (3668), verstorben 74 (73), aktuell infiziert 103 (110); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 31,3 (30,8)

: Neuinfizierte 26, Infizierte gesamt 3877 (3851), davon gesundet 3700 (3668), verstorben 74 (73), aktuell infiziert 103 (110); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 31,3 (30,8) Kreis Steinfurt : Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 10.476 (10.465), davon gesundet 9885 (9870), verstorben 261 (261), aktuell infiziert 330 (334); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,2 (43,3)

: Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 10.476 (10.465), davon gesundet 9885 (9870), verstorben 261 (261), aktuell infiziert 330 (334); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,2 (43,3) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 3, Infizierte gesamt 8357 (8354), davon gesundet 7933 (7918), verstorben 201 (201), aktuell infiziert 223 (235); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 42,1 (42,8)

So wird das Wetter in Münster am Dienstag

Morgen geht die Sonne um 07:13 Uhr auf und um 18:11 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 2°C bis 16°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 20%. Der Wind weht mit 7 km/h aus Richtung Südost. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

