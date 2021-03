Das war der Donnerstag in Münster

Bund und Länder sagen, dass die Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten sich gelohnt hätten - es konnten niedrigere Inzidenzen erreicht werden. Deshalb haben sie sich auf fünf Öffnungsschritte geeinigt. Diese sollen in den Ländern teils in Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens greifen. Ein Überblick.