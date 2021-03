Das war der Freitag in Münster

Münster -

Sonderweg? Oder doch nicht? Die Regeln, nach denen Geschäfte unterschiedlicher Branchen ab Montag in Münster wieder regulär öffnen dürfen, sind nicht leicht nachvollziehbar. Bei den Einzelhändlern mischt sich am Freitag in den Vorbereitungsstress viel Unmut. Besonders kompliziert wird es bei Baumärkten. (mit Video)