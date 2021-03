Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster -

In Münster hofft die Festivalbranche auf einen Sommer, in dem nicht alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Die Unfallzahlen sind im vergangenen Jahr bis auf einen Ausnahmebereich zurückgegangen, und es gibt Hinweise auf die Infektionsursache der Corona-Ausbrüche in Coerde – das sind unsere heutigen Themen des Tages für Münster.